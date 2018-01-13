Число пострадавших от отравления в Люберцах возросло до 28

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Число пострадавших от отравления в кадетской школе в подмосковных Люберцах возросло до 28, сообщила пресс-служба Минздрава региона.

Ранее власти округа сообщили, что с отравлением были госпитализированы 23 человека. В администрации отметили, что сейчас Роспотребнадзор проводит проверку и устанавливает причину отравления.

"По состоянию на 18.40 13 января в подмосковных больницах на лечении находятся уже 25 детей и трое взрослых", — отметил глава ведомства Дмитрий Марков, которого цитирует пресс-служба.