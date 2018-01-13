Власти рассказали о ситуации с отравлением в Кадетской школы Люберец

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Девятнадцать человек госпитализированы с отравлением в Люберцах, сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

"На данный момент в Люберецкой районной больнице находятся 18 детей и один взрослый. Все они поступили из Кадетской школы городского округа Люберцы. Состояние пациентов оценивается врачами как средней степени тяжести, проводится антибактериальная терапия", — сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков, которого цитирует пресс-служба.

Пострадавшие поступили с жалобами на боли в животе. Предварительный диагноз — острая пищевая токсикоинфекция.

"В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди учащихся муниципального образовательного учреждения "Кадетская школа" города Люберцы 13 января 2018 года специалистами управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", — сообщили в пресс-службе подмосковного Роспотребнадзора.

​"Установлено, что у заболевших появилась клиника острой кишечной инфекции ночью 13 января, девять больных были госпитализированы в инфекционные отделения люберецкой районной больницы", — добавили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, организатором питания в образовательном учреждении является ООО "Огонёк" из Железнодорожного на основании субподряда с ООО "Территория вкуса" города Щёлково. Специалистами управления Роспотребнадзора начато обследование этих предприятий общественного питания. Отобраны пробы сырья и готовой продукции, питьевой воды, смывы с оборудования, инвентаря, производится отбор биологического материала от персонала столовой на наличие возбудителей острых кишечных инфекций для проведения лабораторных исследований.

​"По результатам обследования будут приняты меры административного воздействия к нарушителям санитарно-эпидемиологического законодательства в соответствии с КоАП РФ", — сообщили в ведомстве.

​Эпидемиологическое расследование с целью установления причин и условий случившегося продолжается.