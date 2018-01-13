Власти рассказали о ситуации с отравлением в Кадетской школы Люберец

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Девятнадцать человек госпитализированы с отравлением в Люберцах, сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Пострадавшие поступили с жалобами на боли в животе. Предварительный диагноз — острая пищевая токсикоинфекция.
"В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди учащихся муниципального образовательного учреждения "Кадетская школа" города Люберцы 13 января 2018 года специалистами управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", — сообщили в пресс-службе подмосковного Роспотребнадзора.
"Установлено, что у заболевших появилась клиника острой кишечной инфекции ночью 13 января, девять больных были госпитализированы в инфекционные отделения люберецкой районной больницы", — добавили в ведомстве.
"По результатам обследования будут приняты меры административного воздействия к нарушителям санитарно-эпидемиологического законодательства в соответствии с КоАП РФ", — сообщили в ведомстве.
Эпидемиологическое расследование с целью установления причин и условий случившегося продолжается.