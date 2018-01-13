Число заболевших после посещения кафе в Бурятии увеличилось до 82 человек

КРАСНОЯРСК, 13 янв — РИА Новости. Число поступивших в медицинские учреждения после посещения кафе в столице Бурятии Улан-Удэ, где зафиксирована массовая вспышка сальмонеллеза, увеличилось до 82 человек, госпитализировано 55 человек, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы МВД по Бурятии Ирина Казлаускас.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по региону сообщили, что с 11 по 13 января в Улан-Удэ зарегистрирована групповая заболеваемость сальмонеллезом среди посещавших кафе "Шулэн До" с 8 по 11 января, где грубо нарушали требования санитарных норм. Первоначально за помощью обратилось 57 человек, с легкой и средней степенью тяжести заболевания, из них восемь детей в возрасте от 10 до 17 лет. Госпитализировано 45 человек, остальные 12 больных с легкой степенью тяжести получают лечение в амбулаторных условиях.

"В медучреждения обратилось 82 человека. Из них 55 госпитализированы. Несовершеннолетних девять человек. Тяжелых среди них нет", — сказала Казлаускас.

Специалисты Роспотребнадзора ликвидируют очаг сальмонеллезной инфекции. Для установления причин возникновения заболевания уже проведено обследование работников кафе, произведен отбор проб готовых блюд, продовольственного сырья, воды, смывов, дезинфицирующих средств. В управлении отметили, что в ходе расследования установлены грубые нарушения требований санитарного законодательства, которые привели к загрязнению продукции возбудителем сальмонеллеза. Деятельность кафе приостановлена.

Ранее в МВД по Бурятии РИА Новости сообщали, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей".