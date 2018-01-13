Пропавший в Азербайджане сотрудник Института астрономии РАН вышел на связь

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Научный сотрудник Института астрономии РАН Дмитрий Чулков, приехавший в Азербайджан с туристическими целями и пропавший неделю назад после посещения пограничной зоны, вышел на связь с родными, сообщила РИА Новости его мать Ольга Чулкова.

"Ему дали позвонить. Рассказал, что дают есть, скоро обещают выпустить и отправить в Москву. Несколько раз повторил, что не били", — рассказала Чулкова РИА Новости. По словам Чулковой, с ней также связывались из российского посольства и заверили, что молодому человеку ничего не угрожает.

Ранее Ольга Чулкова сообщила, что 3 января ее сын Дмитрий Чулков, 1989 года рождения, прилетел прямым рейсом из Москвы в город Гянджа. Через два дня Дмитрий Чулков решил посетить озеро Гёйгёль в 50 километрах от Гянджа, после чего перестал выходить на связь. Десятого января Чулков должен был вылететь из Гянджа обратно в Москву, однако, как сообщила авиакомпания Azal его родным, Дмитрия не было на рейсе. В субботу он впервые вышел на связь.

Хозяин гостиницы в Гяндже, где жил Чулков, ранее рассказал РИА Новости, что, по его данным, молодой человек был задержан Службой госбезопасности Азербайджана после того, как зашел в охраняемую зону. После этого группа сотрудников госбезопасности приезжала к нему в гостиницу. Хозяина расспросили о постояльце и изъяли все вещи молодого человека. Они рассказали также, что Чулков специально перелез через забор вокруг охраняемой территории и не подчинялся требованиям охранников.

Комментариями Службы госбезопасности Азербайджана РИА Новости пока не располагает.