Электричка сбила подростка в районе станции "Чехов" в Подмосковье

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Электропоезд насмерть сбил подростка в районе станции "Чехов" в Подмосковье, проводится проверка, сообщила пресс-служба СУ на транспорте СК России.

"Организована доследственная проверка по факту травмирования подростка в районе станции "Чехов" Курского направления Московской железной дороги", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 13 января 2018 года примерно в 8.10 мск в районе станции "Чехов" проходящий электропоезд сообщением "Тула — Москва" насмерть сбил подростка 2001 года рождения.