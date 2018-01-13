СК установил причину взрыва в омской пятиэтажке

НОВОСИБИРСК, 13 янв – РИА Новости. Причиной взрыва и пожара в пятиэтажном доме в Омске стал недавно заправленный на АГЗС пятилитровый газовый баллон, сообщает областной главк Следственного комитета.
"По основной версии следствия, отец семейства, собираясь ехать на рыбалку, заправил на автозаправочной станции и занес домой газовый баллон, который через некоторое время стал спускать газ и впоследствии воспламенился", — говорится в сообщении. Следователи установили заправку, там проходят обыски и изымается документация.
На месте происшествия следственная группа проводит дополнительный осмотр квартиры. Cледователи изъяли газовую плиту, разорванный баллон, другие предметы, по которым назначили пожарно-техническую экспертизу для установления точных причин возгорания. Продолжаются допросы очевидцев и свидетелей.
"Повреждения также получили двое соседей – одному мужчине причинены порезы, другой сломал ногу, выпрыгнув из окна. Потерпевшие госпитализированы. Состояние членов семьи врачами оценивается как стабильно тяжелое, у одного из детей 70% ожогов тела, у остальных – около 50%. Для установления степени тяжести вреда здоровью потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы", — говорится в сообщении.