СК установил причину взрыва в омской пятиэтажке

Сотрудник МЧС на месте взрыва газа в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске. 12 января 2018

Сотрудник МЧС на месте взрыва газа в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске. 12 января 2018

НОВОСИБИРСК, 13 янв – РИА Новости. Причиной взрыва и пожара в пятиэтажном доме в Омске стал недавно заправленный на АГЗС пятилитровый газовый баллон, сообщает областной главк Следственного комитета.

Взрыв в квартире в доме на 5-й Кордной улице прогремел накануне вечером. Пострадали восемь человек, шестеро из них, в том числе четверо детей, получили ожоги и находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

"По основной версии следствия, отец семейства, собираясь ехать на рыбалку, заправил на автозаправочной станции и занес домой газовый баллон, который через некоторое время стал спускать газ и впоследствии воспламенился", — говорится в сообщении. Следователи установили заправку, там проходят обыски и изымается документация.

На месте происшествия следственная группа проводит дополнительный осмотр квартиры. Cледователи изъяли газовую плиту, разорванный баллон, другие предметы, по которым назначили пожарно-техническую экспертизу для установления точных причин возгорания. Продолжаются допросы очевидцев и свидетелей.

В СК добавили, что в квартире разрушены две несущие стены и выбиты окна, а также рассказали о состоянии пострадавших — проживавшей там семьи из шести человек. Восьмилетний мальчик и его семилетние братья и сестра (тройняшки), их 30-летний отец и 32-летняя мать получили ожоги второй-третьей степени.

"Повреждения также получили двое соседей – одному мужчине причинены порезы, другой сломал ногу, выпрыгнув из окна. Потерпевшие госпитализированы. Состояние членов семьи врачами оценивается как стабильно тяжелое, у одного из детей 70% ожогов тела, у остальных – около 50%. Для установления степени тяжести вреда здоровью потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы", — говорится в сообщении.