Микроавтобус с журналистами попал в ДТП в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 13 янв — РИА Новости. Микроавтобус с журналистами попал в ДТП в Магнитогорске Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.

ДТП произошло на пересечении улиц Советской и Правды в 16:30 (14:30 мск) 12 января. Водитель микроавтобуса Toyota Hiace, принадлежащего городской администрации, столкнулся с едущим впереди автомобилем SsangYong. В микроавтобусе находились восемь представителей местных и региональных СМИ. Никто не пострадал.

По словам собеседника агентства, из городских медицинских учреждений сведений о пострадавших в ДТП также не поступало.

Как сообщил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин, журналисты, попавшие в ДТП, участвовали в освещении визита в Магнитогорск главы региона Бориса Дубровского.

"Микроавтобус, перевозивший магнитогорских журналистов, не принадлежит правительству региона и в момент ДТП в кортеже губернатора не передвигался. <…> На следующий объект они выдвинулись заблаговременно, именно в этот момент и произошел инцидент", — написал Федечкин на Facebook, добавив, что после аварии все журналисты приняли участие в запланированных мероприятиях.