Микроавтобус с журналистами попал в ДТП в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 13 янв — РИА Новости. Микроавтобус с журналистами попал в ДТП в Магнитогорске Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
По словам собеседника агентства, из городских медицинских учреждений сведений о пострадавших в ДТП также не поступало.
Как сообщил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин, журналисты, попавшие в ДТП, участвовали в освещении визита в Магнитогорск главы региона Бориса Дубровского.
"Микроавтобус, перевозивший магнитогорских журналистов, не принадлежит правительству региона и в момент ДТП в кортеже губернатора не передвигался. <…> На следующий объект они выдвинулись заблаговременно, именно в этот момент и произошел инцидент", — написал Федечкин на Facebook, добавив, что после аварии все журналисты приняли участие в запланированных мероприятиях.