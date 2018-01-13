Ущерб от разлившейся в Черном море нефти превысил пять миллионов рублей

СОЧИ, 13 янв — РИА Новости. Ущерб от разлива нефтепродуктов в Черном море в морском порту Новороссийска составил более пяти миллионов рублей, сообщает Южная транспортная прокуратура.

Один кубометр нефтепродуктов вылился в акваторию Черного моря 8 января в Цемесской бухте (Новороссийск) у причала, арендованного публичным акционерным обществом "Новороссийский морской торговый порт", с судна под флагом Мальты. По сообщению прокуратуры, инцидент случился по вине старшего механика судна, 56-летнего гражданина Филиппин.

"Загрязнение Цемесской бухты Черного моря произошло из-за отсутствия надлежащего контроля со стороны старшего механика судна, в обязанности которого, в соответствии с должностной инструкцией судоходной компании, входит контроль за наполнением топливного танка бункерным топливом. Ущерб, причиненный водному объекту, составил более пяти миллионов рублей", — говорится в сообщении ведомства.

Новороссийская транспортная прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении механика, который подозревается в загрязнении морской среды.