В ДТП в Чечне погибли маленький ребенок и мужчина

ГРОЗНЫЙ, 13 янв – РИА Новости. Два человека, в том числе маленький ребенок, погибли, четверо получили травмы в лобовом столкновении двух машин на проселочной дороге в Урус-Мартановском районе Чечни, сообщает МВД по Чечне.

"На проселочной автодороге Гехи — Шалажи водитель автомашины марки ВАЗ-21099 выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомашиной марки ВАЗ-21154 под управлением жителя Грозного. От полученных телесных повреждений скончались водитель автомашины ВАЗ-21154, 1969 г.р. (года рождения), и пассажир автомашины ВАЗ-21099, 2016 г.р.", — говорится в сообщении.

Отмечается, что четыре человека, среди которых две женщины и семилетняя девочка, получили травмы, двое из них – женщина и водитель машины ВАЗ —21099 – находятся в тяжелом состоянии.

"Автомашины доставлены на стоянку отдела МВД России по Урус-Мартановскому району. Обстоятельства ДТП устанавливаются" — подчеркивается в сообщении.