В ДТП в Чечне погибли маленький ребенок и мужчина

ГРОЗНЫЙ, 13 янв – РИА Новости. Два человека, в том числе маленький ребенок, погибли, четверо получили травмы в лобовом столкновении двух машин на проселочной дороге в Урус-Мартановском районе Чечни, сообщает МВД по Чечне.
Отмечается, что четыре человека, среди которых две женщины и семилетняя девочка, получили травмы, двое из них – женщина и водитель машины ВАЗ —21099 – находятся в тяжелом состоянии.
"Автомашины доставлены на стоянку отдела МВД России по Урус-Мартановскому району. Обстоятельства ДТП устанавливаются" — подчеркивается в сообщении.