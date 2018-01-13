Шесть пострадавших при взрыве газа в Омске находятся в реанимации с ожогами

Сотрудники специальных служб на месте взрыва газа в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске. 12 января 2018

Сотрудники специальных служб на месте взрыва газа в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске. 12 января 2018

НОВОСИБИРСК, 13 янв – РИА Новости. Семья из шести человек, в том числе четверо детей, пострадавшие при взрыве газа в пятиэтажном доме в Омске вечером в пятницу, остаются в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона.

Сообщение о взрыве бытового газа с возгоранием в одной из квартир жилого дома в Октябрьском округе Омска поступило в ГУМЧС по региону в 20.00 (17.00 мск) 12 января. Пострадали восемь человек, семь из них были госпитализированы. Шестеро, включая четверых детей, получили ожоги. СК возбудил уголовное дело.

"Шесть человек находятся в реанимации ожогового центра, их состояние также тяжелое. Еще один пострадавший в состоянии средней степени тяжести находится в отделении городской больницы №1 с переломом пяточной кости", — рассказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что при взрыве газа пострадала проживающая в доме семья из шести человек.

В городской администрации сообщали, что для ликвидации последствий взрыва газа объявлен режим чрезвычайной ситуации. На базе муниципального гостиничного комплекса "Иртыш" создан пункт временного размещения для жителей двух подъездов пострадавшего от взрыва дома. По данным прокуратуры, взрыв разрушил стену в квартире, граничащую с соседним подъездом, повреждены окна и обрушено ограждение балкона.

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