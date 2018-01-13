В МВД назвали причину ДТП с пятью погибшими в Забайкалье

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. ДТП в Забайкалье, в котором погибли пять человек, произошло из-за выезда легковушки на полосу встречного движения, сообщается на сайте регионального управления МВД.

"По предварительным данным, 22-летний водитель автомашины Toyota Mark II, при обгоне большегрузной автомашины выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной SsangYong Istana", — говорится в сообщении.

Ранее сообщилоась, что две иномарки столкнулись на трассе в Забайкальском крае, пять человек погибли, в том числе ребенок, еще двое госпитализированы.

На место ДТП выезжала следственно-оперативная группа, а также начальник УГИБДД УМВД по Забайкальскому краю Эдуард Белобровый, специализированная следственно-оперативная группа краевого УМВД, эксперт-автотехник.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.