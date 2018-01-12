В Оренбуржье аварийно сел самолет Ан-2, никто не пострадал

УФА, 12 янв — РИА Новости. Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку вблизи населенного пункта в Оренбургской области, на борту находились три человека, никто не пострадал, сообщает в пятницу областное управление МЧС РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в 20.00 мск. Самолет Ан-2 совершил незапланированную посадку в районе населенного пункта Курская Васильевка Северного района Оренбургской области.

"На борту находились три человека. По оперативной информации, жертв и разрушений на земле нет. Погибших и пострадавших нет. Самолет не разрушился", — говорится в сообщении МЧС.

На место происшествия выехала оперативная группа спасателей из 11 человек. Причины незапланированной посадки устанавливается.