МЧС сообщает о нарушении конструкций в омской пятиэтажке после взрыва газа

Взрыв газа в жилом доме в Омске (10)

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске. 12 января 2018

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске. 12 января 2018

НОВОСИБИРСК, 12 янв – РИА Новости. Взрыв газа в пятиэтажке в Омске повлек, по предварительной информации, нарушение конструкции здания, возникший в квартире пожар локализован, сообщает региональный главк МЧС.

Сообщение о взрыве бытового газа с последующим горением в одной из квартир жилого пятиэтажного дома в Октябрьском округе Омска поступило в МЧС в 20.00 (17.00 мск).

"Согласно оперативной информации, имеются нарушения конструкции здания, возник пожар в квартире на втором этаже… Пожар локализован в 20.45 (17.45 мск)", — говорится в сообщении.

К ликвидации последствий хлопка газа от МЧС России привлечены 171 человек и 25 единиц техники, также на место происшествия направлена оперативная группа и психологи. Организован обогрев эвакуированных жильцов.

Подробнее о взрывах бытового газа в жилых домах в России в 2017-2018 годах читайте в справке РИА Новости >>