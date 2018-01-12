МЧС сообщает о нарушении конструкций в омской пятиэтажке после взрыва газа

НОВОСИБИРСК, 12 янв – РИА Новости. Взрыв газа в пятиэтажке в Омске повлек, по предварительной информации, нарушение конструкции здания, возникший в квартире пожар локализован, сообщает региональный главк МЧС.
"Согласно оперативной информации, имеются нарушения конструкции здания, возник пожар в квартире на втором этаже… Пожар локализован в 20.45 (17.45 мск)", — говорится в сообщении.
К ликвидации последствий хлопка газа от МЧС России привлечены 171 человек и 25 единиц техники, также на место происшествия направлена оперативная группа и психологи. Организован обогрев эвакуированных жильцов.
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