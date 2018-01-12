Суд отправил под домашний арест водителя автобуса, въехавшего в переход

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест водителя автобуса Виктора Тихонова, въехавшего в переход у метро "Славянский бульвар", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд находит основания для избрания в отношении обвиняемого Тихонова меры пресечения в виде домашнего ареста", — сказал судья Артур Карпов, отказавшись помещать водителя в СИЗО.

Ранее в Следственном комитете заявляли, что будут просить отправить водителя под стражу.

Под домашним арестом Тихонов останется до 25 февраля. Ему запрещено покидать дом, общаться со СМИ и фигурантами дела.

ДТП у станции метро "Славянский бульвар" произошло 25 декабря. Его жертвами стали четыре человека, еще порядка десяти получили травмы.

Тихонову предъявили обвинение по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "Оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По данным следствия, автобус был исправен.