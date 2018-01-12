В жилом доме в Омске прогремел взрыв

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Взрыв бытового газа прогремел в жилом многоквартирном доме в Омске, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Пострадали семь человек, в том числе четверо детей. Пострадавшие с ожогами первой-второй степени доставляются в лечебные учреждения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, ЧП произошло в доме 9 на улице 5-я Кордная. Пожар локализован на площади 50 квадратных метров. Из пострадавшего подъезда эвакуированы 20 человек. Для размещения жильцов дома подготовлен пункт временного размещения на базе гостиницы "Иртыш".

Представитель регионального главка Следственного комитета Лариса Болдинова, со своей стороны, сообщила о шести пострадавших. "По предварительным данным, обошлось без тяжких телесных повреждений. Следователи Следственного управления выехали на место", — сказала она.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, сообщение о хлопке газа поступило в 20.00 по местному времени. К ликвидации последствий сейчас привлечены 21 человек и шесть единиц техники.