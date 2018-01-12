В Челябинской области обрушилось здание котельной

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Копейске Челябинской области обрушились перекрытия котельной, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По его словам, под завалами могут находиться от трех до четырех человек. По данным МЧС, под обрушившимися перекрытиями могут быть двое.

Инцидент произошел в поселке Бажова на территории заброшенной шахты "Подозерная". "Частично обрушились кровля и плиты перекрытия трехэтажного здания неэксплуатируемой котельной", — уточнил собеседник агентства.

Как сообщили в МЧС, рядом с котельной нашли автомобиль. От него в сторону здания протянуты шланги, предположительно, от газорезательного оборудования.

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На месте ЧП работают спасатели и кинологи, всего более 150 человек и 36 единиц техники. Руководит операцией начальник областного главка МЧС Юрий Буренко.