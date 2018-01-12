Въехавший в переход в Москве автобус был исправен, выяснило следствие

Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017

Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Автобус, въехавший в переход у станции метро "Славянский бульвар" в Москве в конце декабря, не был сломан, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Следствием получены достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса", — сказала она.

Следствие просит заключить под стражу водителя автобуса, добавила Петренко. Ему предъявили обвинение по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц" и "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В конце декабря автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы. Жертвами ДТП стали четверо, пострадали, по разным данным, 10 или 11 человек.