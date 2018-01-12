МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Следователь Александр Камышев, которого оскорбил фигурант дела об убийстве Бориса Немцова Темирлан Эскерханов, просит суд не наказывать сурово обвиняемого, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

"Я прошу суд не наказывать Эскерханова сильно. Ну, бывает, перенервничал человек, прошу назначить минимальное наказание", — сказал Камышев. Он добавил, что отказывается от гражданского иска к обвиняемому, не уточнив его сумму.

Ранее на заседании Эскерханов отказался отвечать на русском языке на вопрос о признании вины.

Согласно обвинительному заключению, "Эскерханов, желая проявить неуважение к суду, умышлено оскорбил следователя Камышева". Сам следователь заявил, что данное оскорбление нанесло ему "глубокую моральную травму". Дело возбуждено по части 1 статьи 297 УК РФ (неуважение к суду).

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Суд установил, что роль Эскерханова заключалась в слежке за политиком, и приговорил его к 14 годам тюрьмы.