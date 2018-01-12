Следствие вернулось к делу курганского фермера о GPS-маячке для коровы

ЧЕЛЯБИНСК, 12 янв — РИА Новости. Следственные органы приступили к дополнительному расследованию уголовного дела фермера, купившего в интернете запрещенное в РФ устройство для получения негласной информации, сообщила РИА Новости в пятницу старший помощник руководителя следственного управления СК по Курганской области Людмила Половникова.

По данным следствия, в конце января 2017 года житель Курганской области для личных целей заказал в интернет-магазине с доставкой из Китая устройство "Мини А8" для передачи акустической информации из помещения. Устройство, как заявляло следствие, запрещено к свободному обороту в РФ, так как относится к специальным техническим средствам для негласного получения информации. Дело дошло до суда, однако Лебяжьевский райсуд по ходатайству гособвинителя вернул дело прокурору для проверки обоснованности привлечения к уголовной ответственности.

Фермер заявлял, что купил GPS-маячок для контроля местоположения отбивающейся от стада коровы. Президент РФ Владимир Путин, которому задали вопрос о ситуации с фермером на пресс-конференции, сказал, что постарается разобраться в ситуации.

"В конце декабря уголовное дело поступило в следственные органы на дополнительное расследование. Следственные действия по уголовному делу возобновлены", — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что законодательство не устанавливает сроков при проведении дополнительного расследования, после окончания следственных действий дело будет передано в прокуратуру региона, а оттуда — снова в суд.

Представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил РИА Новости, что российские прокуроры изучат все дошедшие до суда уголовные дела о незаконном обороте спецсредств, предназначенных для негласного получения информации.