Крымские пограничники спасли моряков с буксира, терпящего бедствие

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости. Крымские пограничники во время шторма в Керченском проливе спасли двух терпящих бедствие моряков с буксира под российским флагом. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

Сигнал SOS от капитана буксира "Голд Фортуна" пограничники получили вечером 11 января. Из-за выхода из строя двигателя судно уносило в открытое море.

"К месту происшествия в район мыса Кыз-Аул выдвинулся пограничный катер, где спустя некоторое время поднял на борт двух челнов экипажа", — сообщили в пресс-службе.

Обоих моряков доставили в порт Керчь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Буксир шел из Джубгы (Туапсинский район Краснодарского края) в Аршинцево (Керчь), однако при подходе к Керченскому проливу обнаружилась неисправность двигателя. Ремонт собственными силами успеха не принес, а сильный ветер и высокие волны не дали возможности встать на якорь.

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