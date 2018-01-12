Никиту Белых поместили в больницу Матросской Тишины

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, обвиняемого в получении взяток, перевели в больницу СИЗО "Матросская Тишина", сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Грохотов.

"Вчера после заседания мой подзащитный в связи с резким ухудшением здоровья был переведен в больницу Матросской Тишины. На данный момент мы дожидаемся его в суде, куда его доставят из больницы", — сказал адвокат.

Накануне заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала РИА Новости, что Белых "выглядит неважно", "передвигается по камере с палочкой, старясь не наступать на больную ногу". В конце декабря Белых вызывали скорую помощь в Пресненский суд, тогда врачи диагностировали угрозу инсульта.

Экс-губернатор обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2012-2016 годах он лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 тысяч евро. Белых поймали с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

Вскоре после задержания Владимир Путин снял чиновника с должности губернатора в связи с утратой доверия. Сам Белых вину не признает.