В Подмосковье поезд насмерть сбил мужчину

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Поезд насмерть сбил мужчину на перегоне Рязанского направления МЖД в Подмосковье, организована доследственная проверка, сообщила пресс-служба московского СУ на транспорте СК России.

"Организована доследственная проверка по факту травмирования мужчины на перегоне станций Кратово — Отдых Рязанского направления Московской железной дороги", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 12 января примерно в 1.55 мск на перегоне станции Кратово — Отдых проходящим поездом сообщением Астрахань – Санкт-Петербург насмерть сбит мужчина 1996 года рождения.