Суд отказал лидеру "Шалтай-Болтая" в условно-досрочном освобождении

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отказался условно-досрочно выпустить из тюрьмы лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Представитель СИЗО, где сейчас содержится осужденный, отказался уточнить РИА Новости, поддержал ли он прошение об УДО или нет. Адвокат Аникеева также оставила решение суда без комментариев.
Всего по делу осуждены три человека, Константина Теплякова и Александра Филинова приговорили к трем годам колонии общего режима.
Никто из потерпевших не предъявил к осужденному иски о возмещении ущерба. Хакерам вменяли взлом почты шести человек, в том числе пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой, генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова.