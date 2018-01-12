Суд отказал лидеру "Шалтай-Болтая" в условно-досрочном освобождении

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отказался условно-досрочно выпустить из тюрьмы лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В июле прошлого года Аникеева приговорили к двум годам колонии. С учетом времени, проведенного в СИЗО, наказание истекает в ноябре. Дело рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины подсудимого.

Представитель СИЗО, где сейчас содержится осужденный, отказался уточнить РИА Новости, поддержал ли он прошение об УДО или нет. Адвокат Аникеева также оставила решение суда без комментариев.

Всего по делу осуждены три человека, Константина Теплякова и Александра Филинова приговорили к трем годам колонии общего режима.

Участники группы отрицают, что вскрывали почту высокопоставленных чиновников ради каких-то политических целей или шантажа, а также что контактировали с ФСБ. Целью группы, по заверениям ее участников, была лишь свобода информации и свобода в интернете. По данным обвинения, переписка из взломанной почты российских чиновников и общественных деятелей продавалась на интернет-бирже за биткоины.

Никто из потерпевших не предъявил к осужденному иски о возмещении ущерба. Хакерам вменяли взлом почты шести человек, в том числе пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой, генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова.