Убийцу Немцова этапировали в колонию для бывших силовиков, сообщил адвокат

Заур Дадаев во время оглашения приговора по делу об убийстве Бориса Немцова. Архивное фото

Заур Дадаев во время оглашения приговора по делу об убийстве Бориса Немцова. Архивное фото

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Осужденный за убийство политика Бориса Немцова бывший боец батальона "Север" Заур Дадаев этапирован в иркутскую колонию для бывших силовиков, сообщила РИА Новости в пятницу адвокат Роза Магомедова.

"Он будет отбывать наказание в иркутской колонии № 3, там содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов", — сказала она.

Еще один из пяти осужденных, Хамзат Бахаев, этапирован в Кирово-Чепецк (Кировская область), отметила адвокат. Где будут отбывать наказание остальные осужденные, пока неизвестно.

В минувшем июле Московский окружной военный суд назначил пяти участникам убийства Бориса Немцова от 11 до 20 лет заключения. Осужденные — лишь исполнители преступления. По мнению СК России, на убийство они пошли исключительно из корыстных побуждений — за плату в 15 миллионов рублей, а мотивы того или тех, кто организовал это преступление, до сих пор не ясны.

В СК России продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении "ряда неустановленных лиц".