Убийцу Немцова этапировали в колонию для бывших силовиков, сообщил адвокат

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Осужденный за убийство политика Бориса Немцова бывший боец батальона "Север" Заур Дадаев этапирован в иркутскую колонию для бывших силовиков, сообщила РИА Новости в пятницу адвокат Роза Магомедова.
Еще один из пяти осужденных, Хамзат Бахаев, этапирован в Кирово-Чепецк (Кировская область), отметила адвокат. Где будут отбывать наказание остальные осужденные, пока неизвестно.
В СК России продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении "ряда неустановленных лиц".