Три человека остаются в тяжелом состоянии после ДТП в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 12 янв – РИА Новости. Трое пострадавших в ДТП в Новосибирской области, где в четверг в результате столкновения двух иномарок погибли шесть человек, находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.

По данным ГУМВД, авария произошла в четверг около 10.30 (06.30 мск) на 111 километре федеральной трасы Р-256 в Черепановском районе Новосибирской области. По предварительной информации, автомобиль Toyota Opa выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Honda Stream. Шесть человек (водители иномарок, два пассажира Toyota и два пассажира Honda) погибли на месте, еще четверо получили серьезные травмы.

"В настоящее время трое пострадавших по-прежнему находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Ухудшений нет", — сказал собеседник агентства. Четвертый пострадавший с ушибом головного мозга находится в хирургическом отделении больницы.

Ранее сообщалось, что среди пострадавших — 17-летняя девушка и трое мужчин.

По данным регионального минздрава, пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.