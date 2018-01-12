В Иркутской области бензовоз с двадцатью тоннами топлива провалился под лед

Бензовоз и кран провалились под лед в Иркутской области. 12 января 2018

Бензовоз и кран провалились под лед в Иркутской области. 12 января 2018

ИРКУТСК, 12 янв – РИА Новости. Спасатели в Иркутской области ликвидируют разлив нефтепродуктов на месте провала под лед реки Лена бензовоза, в котором находилось 20 тонн топлива, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Иркутской области.

По данным пресс-службы, бензовоз с нефтепродуктами и автокран провалились в четверг под лед реки Лена вблизи поселка Кривая Лука. В аварийных работах задействовано 39 человек и 12 единиц техники.

"С помощью заградительных бон, сорбента и специального оборудования спасатели ликвидируют нефтепродукты, разлившиеся на месте провала под лед автоцистерны", — говорится в сообщении.

Глубина в месте провала составляет более 5 метров, расстояние до берега — 30 метров, ширина реки в данном месте 250 метров. Толщина льда в месте провала недостаточна для прохождения тяжелой техники, что усложняет работу спасателей.

В сообщении отмечается, что "со стороны МЧС России будут приняты меры административного воздействия в отношении собственника и водителей большегрузов, допустивших происшествие".

В администрации Киренского района в пятницу пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, на котором будут решаться организационные вопросы по поднятию техники.