В Иркутской области бензовоз с двадцатью тоннами топлива провалился под лед

ИРКУТСК, 12 янв – РИА Новости. Спасатели в Иркутской области ликвидируют разлив нефтепродуктов на месте провала под лед реки Лена бензовоза, в котором находилось 20 тонн топлива, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Иркутской области.
"С помощью заградительных бон, сорбента и специального оборудования спасатели ликвидируют нефтепродукты, разлившиеся на месте провала под лед автоцистерны", — говорится в сообщении.
Глубина в месте провала составляет более 5 метров, расстояние до берега — 30 метров, ширина реки в данном месте 250 метров. Толщина льда в месте провала недостаточна для прохождения тяжелой техники, что усложняет работу спасателей.
В администрации Киренского района в пятницу пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, на котором будут решаться организационные вопросы по поднятию техники.