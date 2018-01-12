Вулкан Эбеко на Курилах выбросил двухкилометровый столб пепла

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 янв – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в пятницу выбросил столб пепла на высоту до двух километров, сообщает главное управление МЧС по Сахалинской области.

"Днём 12 января от единой дежурно-диспетчерской службы Северо-Курильска поступила информация о том, что на вулкане Эбеко наблюдался пепловый выброс на высоту до двух километров, шлейф не распространяется", — говорится в сообщении.

В Северо-Курильске шлейфа нет и пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для безопасности населения нет, отмечают спасатели.

Вулкан Эбеко, расположенный в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского, проснулся в ноябре 2016 года, с тех пор он регулярно выбрасывает пепел. Ученые называют это нормальным явлением. Высота вулкана – 1156 метров.