Курская прокуратура начала проверку после с ДТП с тремя погибшими

ВОРОНЕЖ, 11 янв — РИА Новости. Прокуратура Курской области начала проверку по факту аварии микроавтобуса с украинскими номерами, в результате которой три человека погибли и шесть пострадали, сообщает в четверг надзорное ведомство.
"Прокуратура Медвенского района проводит проверку в связи с ДТП, в котором погибли три человека… По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.
Отмечается, что из шести пострадавших трое были госпитализированы. По словам врачей, 53-летняя женщина находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации областной клинической больницы. Двое мужчин находятся в ЦРБ Медвенского района, их состояние тяжелое. Остальные три человека после оказания медицинской помощи в первый же день были отпущены.