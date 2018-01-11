Курская прокуратура начала проверку после с ДТП с тремя погибшими

ВОРОНЕЖ, 11 янв — РИА Новости. Прокуратура Курской области начала проверку по факту аварии микроавтобуса с украинскими номерами, в результате которой три человека погибли и шесть пострадали, сообщает в четверг надзорное ведомство.

ДТП произошло 10 января в 06.45 мск на 551-м километре автодороги М-2 "Москва — Крым". Автобус, в котором находились жители Украины, двигался со стороны Белгорода в сторону Курска, направляясь в Санкт-Петербург. В результате аварии погибли три пассажира, шесть получили травмы. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением, было возбуждено уголовное дело.

"Прокуратура Медвенского района проводит проверку в связи с ДТП, в котором погибли три человека… По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.

Надзорное ведомство отмечает, что ход расследования дела взят им на контроль.

Отмечается, что из шести пострадавших трое были госпитализированы. По словам врачей, 53-летняя женщина находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации областной клинической больницы. Двое мужчин находятся в ЦРБ Медвенского района, их состояние тяжелое. Остальные три человека после оказания медицинской помощи в первый же день были отпущены.