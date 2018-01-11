Под Рязанью возбудили дело после гибели четырех граждан Узбекистана

ВОРОНЕЖ, 11 янв — РИА Новости. Дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту гибели в результате отравления угарным газом в Рязанской области четырех граждан Узбекистана, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
"По результатам проверки… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", — говорится в сообщении.
Санкция данной статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
"Следователями изучаются вопросы исправности установленного в доме газового оборудования и правильности его эксплуатации, также будет дана юридическая оценка действиям сотрудников газовой службы", — отмечает следственное управление.