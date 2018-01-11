Под Рязанью возбудили дело после гибели четырех граждан Узбекистана

ВОРОНЕЖ, 11 янв — РИА Новости. Дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту гибели в результате отравления угарным газом в Рязанской области четырех граждан Узбекистана, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что утром 11 января в частном доме в селе Шереметьево Ряжского района были обнаружены тела четырех граждан Узбекистана. По данным СК, все они работали на местной ферме и были трудоустроены официально. По предварительной информации, смерть мужчин 1981, 1969 и двоих – 1966 годов рождения наступила от отравления угарным газом. Еще один пострадавший, 1990 года рождения, госпитализирован.

"По результатам проверки… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", — говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

"Следователями изучаются вопросы исправности установленного в доме газового оборудования и правильности его эксплуатации, также будет дана юридическая оценка действиям сотрудников газовой службы", — отмечает следственное управление.