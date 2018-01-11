Жителя Тольятти подозревают в убийстве подруги и ее дочери

САМАРА, 11 янв — РИА Новости. Жителя Тольятти подозревают в убийстве своей подруги и ее 16-летней дочери, сообщает СУСК по региону.

"По версии следствия, 3 января смертельные телесные повреждения на почве ревности причинил женщине и ее дочери сожитель 33-летней потерпевшей, который в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

Тела 33-летней женщины и ее 16-летней дочери с признаками насильственной смерти были обнаружены 10 января в одной из квартир дома, расположенного в Комсомольском районе города Тольятти. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевших наступила в результате асфиксии.

Как отметили в СК, подозреваемый сам явился в правоохранительные органы и рассказал о произошедшем. Сейчас мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.