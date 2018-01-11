В Москве задержали уроженок Челябинска, пытавшихся продать ребенка

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Москве задержали двух уроженок Челябинска, продавших девочку за 1,5 миллиона рублей, сообщила представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"Возбуждено уголовное дело в отношении двух женщин. Они подозреваются в совершении преступления "торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего", — сказала она.

По версии следствия, две уроженки Челябинска 10 января в московском ресторане продали мужчине девочку 2004 года рождения "для сексуальной эксплуатации". Однако этим мужчиной был человек, действовавший в рамках оперативно-розыскных мероприятий. После получения денег злоумышленниц задержали.

"Допрошенные в качестве подозреваемых, женщины свою вину в инкриминируемом преступлении признали частично", — отмечает Марковская.