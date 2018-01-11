ВОРОНЕЖ, 11 янв — РИА Новости. Прокуратура Белгородской области после убийства двух маленьких детей, в котором подозревается их бабушка, проверит работу органов системы профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних, а также выяснит, законно ли находился в России второй подозреваемый — сожитель женщины, сообщила РИА Новости в четверг старший помощник прокурора региона Ольга Моисейкина.

По данным регионального управления СК РФ, пятилетний мальчик и его трехлетняя сестра были убиты в городе Валуйки Белгородской области в ночь на 11 января. По подозрению в совершении преступления задержаны 41-летняя бабушка детей и ее 48-летний сожитель, которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух малолетних", санкция которой предусматривает до пожизненного лишения свободы. Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых начала выяснять обстоятельства гибели детей.

"Прокуратурой организована проверка деятельности органов и учреждений системы профилактики по исполнению требований законодательства по предупреждению семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми. В отношении одного из задержанных, поскольку он является гражданином Украины, организована проверка соблюдения миграционного законодательства, законности пребывания его на территории Российской Федерации", — сказала Моисейкина.

Как сообщило ранее следствие, мать детей в первые дни 2018 года привезла их к бабушке из Белгорода. По словам Моисейкиной, мать привезла сына и дочку к прабабушке, но бабушка пошла и забрала их к себе.

СК не раскрывает информацию о том, как были убиты дети. Мотивы преступления устанавливаются.