В Ульяновской области будут судить женщину, заказавшую убийство мужа

САМАРА, 11 янв — РИА Новости. Женщину, заказавшую убийство мужа, будут судить в Ульяновской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
"Прокуратура Ульяновской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей региона, подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления… После утверждения обвинительного заключения прокуратурой Ульяновской области данное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
По данным областного СУСК, убийство произошло в Димитровграде в октябре 2014 года. Труп 36-летнего мужчины с огнестрельным ранением был обнаружен в подъезде одного из домов по улице Свирской. Расследование длилось более двух лет.
Как сообщает прокуратура региона, следователи выяснили, что у убитого был затяжной конфликт с женой. По данным ведомства, женщина предложила 500 тысяч рублей работнику пекарни — 39-летнему гражданину Азербайджана — за убийство мужа. Обвиняемая снабдила киллера обрезом охотничьего ружья 16-го калибра и мобильным телефоном, добавили в прокуратуре. По информации СК, убийца встретил мужчину в подъезде и застрелил.