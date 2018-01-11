Подсудимый "бог Кузя" отрицает вину

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Лидер секты, именующий себя "богом Кузей", отказался признать вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
В ходе предварительных слушаний суд продлил арест "богу Кузе" до 28 мая 2018 года.
Ранее прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении "бога Кузи" Андрея Попова за создание секты и мошенничество.
МВД сообщало, что пять соучастников Попова также обвиняются по статьям "участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, — религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью, с пропагандой деяний" и "мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере".
Следствием установлено, что в сентябре 2007 года обвиняемый создал секту, деятельность которой связана с причинением вреда здоровью граждан. Он также привлек к руководству сектой ряд лиц, которым сообщил о своих намерениях.
Пятеро других подсудимых, обвиняемых в участии в секте и мошенничестве, также не признали вину.
Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, подсудимый Андрей Попов создал "некоммерческую организацию, посягающую на личность и права граждан под видом осуществления религиозной деятельности". "Он воспользовался доверием священников Русской православной церкви и получил право от имени церкви участвовать в выставках и других мероприятиях. Затем он создал религиозное объединение "бог Кузя", проводил идеологическую обработку его участников", — отметила гособвинитель.
По ее словам, организация отличалась жесткой внутренней иерархией и наказанием непослушных участников. "Обряды сопровождались противоправными действиями — применением насилия за неповиновение", — сказала прокурор. Попов, по данным обвинения, наносил потерпевшим от 100 до 1200 ударов "плеткой, резиновым тапком, кожаным ремнем и руками".
Помимо этого, им вменяется мошенничество на 7,3 миллиона рублей.