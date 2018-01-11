В Подмосковье мужчина убил друга и его родителей ради денег за квартиру

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Подмосковные следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве друга и его родителей в Егорьевске ради кражи денег, полученных от продажи квартиры, сообщает пресс-служба ГСУСК по Московской области.

В среду правоохранителям поступила информация о том, что в одной из квартир 6-го микрорайона в Егорьевске обнаружено тело 67-летней женщины и ее 64-летнего мужа с колото-резанными ранами. По месту жительства также было обнаружено тело их 42-летнего сына. По данному факту было возбуждено дело по статье "убийство двух и более лиц".

Следователи установили мужчину, который, по их версии, решил украсть деньги, вырученные от продажи квартиры, принадлежащей родителям его знакомого, с которым он проживал в Егорьевске.

"Мужчина убил своего приятеля, отыскав ключи от квартиры родителей, в которой, как он предполагал, могут находиться денежные средства, направился к месту жительства 67-летней женщины и ее 64-летнего мужа, где нанес им множественные колото-резаные раны", — говорится в сообщении.

После убийства подозреваемый скрылся, однако позже был задержан, добавили в ГСУСК. Следствие планирует ходатайствовать о его аресте.