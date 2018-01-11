Москвичка подала в суд за ложный диагноз "гепатит С"

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Москвичка подала в суд на государственный диагностический центр из-за ложно поставленного диагноза "Гепатит С", сообщил РИА Новости адвокат потерпевшей Игорь Носков.

"В августе 2017 года девушка сдала анализы в районной поликлинике в Ясенево, откуда их перенаправили в "Диагностический клинический центр №1". Примерно через две недели из лаборатории пришел ответ – в крови якобы нашли антитела к вирусу гепатита С", — рассказал адвокат.

Никаких рекомендаций или пояснений в поликлинике не дали. Девушка в тот же день решила на всякий случай перепроверить результаты анализа в частной лаборатории – там определили, что антител к вирусу гепатита С в ее крови нет.

Впоследствии, при приеме на работу, от девушки потребовали пересдать анализ в другой лаборатории – результат также был отрицательным.

В ДКЦ заказным письмом от лица пострадавшей отправили претензию с требованием признать ошибку и выплатить компенсацию (требуемую сумму защитник не называет), однако в обозначенный законом 20-дневный срок ответа не последовало, сообщил адвокат. В связи этим он подал иск в Черемушкинский суд Москвы на аналогичную сумму.

Досудебная подготовка по иску назначена на 15 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе Черемушкинского суда.

Комментариями ДКЦ РИА Новости не располагает.

Гепатит С – вызываемая вирусом болезнь печени, нередко пожизненная, часто приводящая к циррозу и раку. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от ее последствий умирает почти 400 тысяч человек. Вакцины не существует.

Похожая история произошла около трех лет назад в Липецкой области. Местный житель подал в суд на областной центр по борьбе со СПИДом после того, как там ему по ошибке поставили ложный диагноз "ВИЧ-инфекция". От мужчины ушла жена, а о его "болезни" узнали соседи. Выяснилось, что в центре перепутали образцы крови истца и ВИЧ-больного.

Районный и областной суды отклонили иск, сочтя, что истец не смог доказать вину "конкретных сотрудников в постановке ошибочного диагноза", однако Верховный суд отменил их решения и направил дело на пересмотр. Как говорилось в определении ВС, не истец должен был доказывать виновность работников СПИД-центра, а СПИД-центр, наоборот, должен был доказать их невиновность.

Мужчина требовал взыскать со СПИД-центра миллион рублей компенсации морального вреда.