МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Гендиректор АО "Спецмашмонтаж" подозревается в уклонении от уплаты налогов на 60 миллионов рублей, заведено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", — сказала она.

По версии следствия, гендиректор АО "Спецмашмонтаж" в 2012-2014 годы заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками на оказание ремонтных работ. После внес ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации, в результате чего в бюджет не уплачен НДС и налог на прибыль на сумму свыше 60 миллионов рублей.

В настоящее время следователи проводят все необходимые действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления обстоятельств преступления.

Согласно информации, опубликованной на сайте АО "Спецмашмонтаж", организация специализируется на монтаже металлоконструкций, монтаже основного технологического оборудования и связанных с ним металлоконструкций, проводит пусконаладочные работы на промышленных объектах, объектах министерства обороны и космических комплексах. В частности, она является участником создания многочисленных промышленных и оборонных объектов, среди которых можно отметить предприятия газо- и нефтеперерабатывающего комплекса, автомобильной промышленности, объекты научной тематики, полигона Капустин Яр, космодромов Байконур, Плесецк и Восточный. Гендиректор "Спецмашмонтажа" — Анатолий Костин.