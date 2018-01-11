После ДТП в Новосибирской области три человека находятся в реанимации

НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости. Трое из четырех пострадавших в ДТП в Новосибирской области, где в четверг в результате столкновения двух иномарок погибли шесть человек, находятся в реанимации, двое из них прооперированы, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона.
"В настоящее время девочка, которой, по уточненным данным 17 лет, прооперирована… В настоящее время она находятся в реанимации в очень тяжелом состоянии", — рассказал собеседник агентства.
Также, по его словам, прооперирован один из трех пострадавших мужчин, который получил тупую травму живота. Он и еще один мужчина также находятся в реанимационном отделении больницы. Четвертый пострадавший мужчина с ушибом головного мозга находится в хирургическом отделении.
Как сообщалось, в ГУМЧС по региону после ДТП была открыта "горячая" телефонная линия. По телефону 8 (383) 23-999-99 родственники могут уточнить информацию о пострадавших, их местонахождении и состоянии, а также получить психологическую поддержку.