После ДТП в Новосибирской области три человека находятся в реанимации

НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости. Трое из четырех пострадавших в ДТП в Новосибирской области, где в четверг в результате столкновения двух иномарок погибли шесть человек, находятся в реанимации, двое из них прооперированы, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона.

По данным ГУМВД, ДТП произошло в четверг около 10.30 (06.30 мск) на 111 километре федеральной трасы Р-256 в Черепановском районе Новосибирской области. По предварительной информации, автомобиль Toyota Opa выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Honda Stream. Сообщалось о шести погибших и троих пострадавших. Позже в региональном Минздраве уточнили, что пострадавших четверо.

"В настоящее время девочка, которой, по уточненным данным 17 лет, прооперирована… В настоящее время она находятся в реанимации в очень тяжелом состоянии", — рассказал собеседник агентства.

Также, по его словам, прооперирован один из трех пострадавших мужчин, который получил тупую травму живота. Он и еще один мужчина также находятся в реанимационном отделении больницы. Четвертый пострадавший мужчина с ушибом головного мозга находится в хирургическом отделении.

Как сообщалось, в ГУМЧС по региону после ДТП была открыта "горячая" телефонная линия. По телефону 8 (383) 23-999-99 родственники могут уточнить информацию о пострадавших, их местонахождении и состоянии, а также получить психологическую поддержку.