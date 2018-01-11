Под Белгородом женщину подозревают в убийстве малолетних внуков

ВОРОНЕЖ, 11 янв — РИА Новости. Пятилетний мальчик и его трехлетняя сестра были убиты в городе Валуйки Белгородской области, по подозрению в совершении преступления задержаны бабушка детей и ее сожитель, сообщило в четверг региональное управление СК РФ.

По данным следствия, мать детей в первые дни 2018 года привезла их к бабушке в город Валуйки из Белгорода.

"В ночь на 11 января 2018 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела мальчика в квартире бабушки с признаками насильственной смерти, девочка доставлена в ЦРБ, где скончалась от причиненных повреждений", — сообщает СУСК, добавляя, что 41-летняя бабушка и ее 48-летний сожитель находились в квартире в состоянии опьянения.

Следствие возбудило уголовное дело по статье "убийство двух малолетних", санкция которой предусматривает до пожизненного лишения свободы. Бабушка детей и ее сожитель задержаны.

Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Елена Козырева, задержанные находятся в статусе подозреваемых, оба они до сих пор пьяны. Собеседница агентства добавила, что СК не раскрывает информацию о том, как были убиты дети. Мотивы преступления устанавливаются.