Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Курском

БРЯНСК, 11 янв — РИА Новости. Три пассажира перевернувшегося в Курской области микроавтобуса с украинскими номерами находятся в больнице в тяжелом состоянии, но перспективы на выздоровление есть у всех, сообщили РИА Новости в Курском территориальном центре медицины катастроф.

ДТП произошло в среду в 6.45 мск на 551-м километре автодороги М-2 "Москва — Крым". Автобус, в котором находились жители Украины, двигался со стороны Белгорода в сторону Курска, направляясь в Санкт-Петербург. В результате аварии погибли три пассажира, еще шесть были госпитализированы. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением, было возбуждено уголовное дело.

"Женщина 53 лет находится в областной клинической больнице, ей сделали операцию, состояние крайне тяжелое, она находится в реанимации. Двое мужчин находятся в ЦРБ Медвенского района, их состояние тяжелое, но перспективы у всех хорошие ", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из шести пострадавших трое были госпитализированы в Курск, остальные три человека после оказания медицинской помощи в первый же день были отпущены.