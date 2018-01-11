Охранник у двери камеры в СИЗО Матросская тишина. Архивное фото

Охранник у двери камеры в СИЗО Матросская тишина. Архивное фото

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Заместителя начальника СИЗО Матросская Тишина уволили после скандала с VIP-камерами, сообщает ФСИН.

Еще трех сотрудников оперативного отдела привлекли к дисциплинарной ответственности.

В декабре правозащитники обнаружили в изоляторе камеры для "особо важных" арестантов. ФСИН после этого решила проверить условия содержания подследственных и обвиняемых.

Ведомство обнаружило ряд нарушений и направило соответствующие материалы в следственные органы. Проверки в СИЗО продолжаются.

Как сообщала РИА Новости зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, условия в VIP-камерах "можно сравнить с четырехзвездочными гостиницами". Там находились холодильник с деликатесами, большие современные телевизоры и "дорогой унитаз".

По словам Меркачевой, в этих помещениях содержались подозреваемые в мошенничестве. Руководство СИЗО, отметила она, не смогло прояснить ситуацию.