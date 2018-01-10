В Ростовской области угнали машину скорой помощи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция возбудила уголовное дело по факту угона машины скорой помощи в городе Миллерово Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМВД.

По его словам, водитель скорой помощи заявил в полицию о ее угоне 8 января, автомобиль уже найден.

"Возбуждено уголовное дело по факту угона… Проводятся проверочные мероприятия, направленные на раскрытие преступления", — сказал собеседник агентства.

Как сообщают местные СМИ, "УАЗ", принадлежащий медикам, был припаркован на улице Российской. После пропажи автомобиля на этом месте были обнаружены замок зажигания, ручка для переключения коробки передач и фрагмент руля. Сам автомобиль обнаружили в нескольких кварталах. По предварительным данным СМИ, личность угонщика уже установлена, однако он еще не задержан.