В Иркутской области при пожаре в доме погибли два ребенка

ИРКУТСК, 10 янв – РИА Новости. Два малолетних ребенка погибли в поселке Большой Луг Иркутской области во время пожара в жилом доме, сообщает пресс-служба ГУМЧС региона.

По данным пресс-службы, пожар случился в двухквартирном доме, где в момент возгорания находились двое детей.

"Братья двух и четырех лет были оставлены дома одни под замком, пока их мать ходила за водой. Хозяйка соседней квартиры около часа дня, обнаружив, что горит дом, сообщила об этом в пожарную охрану", — говорится в сообщении.

На момент прибытия пожарных в квартире произошло обрушение кровли. Погибшие дети были обнаружены под рухнувшими конструкциями. Эксперты устанавливают причину пожара, добавили в МЧС.