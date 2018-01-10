ГРОЗНЫЙ, 10 янв – РИА Новости. Задержанный глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев отрицает причастность к найденным в его автомобиле наркотикам, сообщила РИА Новости член СПЧ при главе Чечни Хеда Саратова.

Накануне Титиева задержали полицейские, проводившие профилактические мероприятия в Курчалоевском районе. По данным пресс-службы МВД по Чечне, его направили на медосвидетельствование после того, как в его машине нашли 180 граммов марихуаны.

По словам Саратовой, после того как стало известно о задержании Титиева, она по просьбе главы СПЧ при президенте России Владимира Федотова выехала в Курчалоевский РОВД, куда доставили правозащитника. "Мы поговорили, Титиев утверждает, что никакого отношения к найденному в его машине пакету с марихуаной не имеет", — отметила собеседница агентства.

Правозащитница подчеркнула, что они будут сопровождать дело Титиева. "Надеемся на объективный исход", — заметила Саратова.

Коллеги правозащитника обратились к главе СПЧ Михаилу Федотову и российскому омбудсмену Татьяне Москальковой. При этом чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев сообщил, что задержание Титиева прошло без нарушений.