Отец саратовского школьника отсудил 65 тысяч рублей у владельца львицы

САРАТОВ, 10 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовский областной суд подтвердил решение районного суда о взыскании 65 тысяч рублей с владельца львицы в пользу 15-летнего подростка, на которого в прошлом году напало животное, сообщила в среду прокуратура региона.

Львица Майя напала на подростка в Энгельсе 24 апреля прошлого года, мальчик попал в больницу. Суд 29 мая по иску прокурора запретил владельцу львицы Егишу Ерояну содержать животное дома и постановил изъять ее, после чего приставы доставили хищницу на содержание в зоопарк Пензы.

Отец подростка в интересах сына обратился в суд с иском к владельцу львицы, потребовав возместить причиненный вред. Суд первой инстанции установил, что находившаяся без присмотра львица на улице напала на мальчика, укусив его и причинив ему также психологическую травму.

"Районный суд постановил взыскать с владельца львицы в пользу ребенка компенсацию морального вреда и расходов в сумме 65 тысяч рублей. Ответчик, не согласившись с решением суда, обжаловал его. Однако Саратовский областной суд, согласившись с позицией прокурора, оставил решение районного суда без изменения, а жалобу ответчика – без удовлетворения", — говорится в сообщении.

Суд признал, что владелец львицы не принял необходимые меры для предотвращения поведения животного, ставящего в опасность жизнь и здоровье граждан. Прокурор на судебном процессе дал заключение об обоснованности заявленного иска.