В уральском поселке загорелся цех по производству эпоксидной смолы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Пожарные в поселке Бобровский Свердловской области ликвидируют пожар на промышленной площадке, предположительно, в цехе по производству эпоксидной смолы, сообщает ГУМЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 13.29 местного времени (11.29 мск).

"Горючая загрузка цеха способствует быстрому распространению огня. Пожарные принимают меры к локализации пожара. В тушении огня задействованы 10 единиц пожарной и спецтехники, более 30 человек. Подвоз воды для целей пожаротушения осуществляется от пожарного гидранта, который находится на расстоянии 1 километра от места пожара", — говорится в сообщении.

Из горящего цеха эвакуированы 50 человек. Информации о пострадавших пока не поступало. Угрозы жилым домам нет, уточняет ведомство.