Мосгорсуд признал законным продление ареста Захарченко-старшего

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до 28 февраля срока содержания под стражей отца полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктора по делу о растрате средств банка "Московское ипотечное агентство" (МИА), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Басманный суд Москвы 29 ноября 2017 года в рамках дела о растрате на три месяца продлил срок ареста Виктора Захарченко и советника ББР-Банка Владимира Корьевкина.

"Апелляционные жалобы оставить без удовлетворения", — сказала судья. Также в СИЗО останется и Корьевкин, несмотря на просьбу прокуратуры об изменении ему меры пресечения, Мосгорсуд оставил решение о продлении ареста в силе.

Захарченко-старший перед заседанием сообщил, что за праздники "перенес два сердечных приступа", что на него оказывается давление и "держат в заложниках" за сына.

Ранее СК РФ в очередной раз обратился в суд для продления срока ареста обвиняемым Захарченко и Корьевкину в связи с тем, что дело "представляет особую сложность", а находясь на свободе, они могут скрыться или повлиять на следствие. Срок предварительного расследования, которым занимаются восемь следователей, был продлен до 28 февраля 2018 года. По словам следователя Романа Буравлева, ему необходимо ко времени окончания срока следствия получить в полном объеме ответы на поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий по установлению соучастников преступления, а также установить местонахождение и задержать третьего обвиняемого по делу — бывшего председателя правления МИА-банка Сергея Гриба, скрывшегося от следствия и объявленного в международный розыск.

Мотивировка следствия о продлении обвиняемым срока стражи заключается в необходимости предъявить им обвинение в окончательной редакции и приступить к ознакомлению их с материалами дела, которые на данный момент насчитывают 40 томов. На данный момент, по словам Буравлева, в рамках дела допрошено 10 свидетелей и продолжается работа по установлению имущества обвиняемых. Представитель банка Максим Князев поддержал следователя, выступив за продление ареста двум обвиняемым.

Защита Виктора Захарченко утверждает, что его "держат в СИЗО" и обвиняют в хищении денег только "для того, чтоб он дал показания на сына, что все имущество принадлежит ему". По словам адвоката, Захарченко-старший готов возместить ущерб МИА-банку и внес на депозит нотариуса всю сумму, однако банк "уклоняется" от получения этих средств.

В свою очередь, адвокаты Корьевкина Дарья Евменина и Владимир Леонтьев предложили суду за подзащитного 3 миллиона рублей залога, отметив, что в вину ему ставится "растрата в пользу Захарченко" 1,5 миллиона рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ). Защитники особенно отметили, что вменяемые деяния относятся к предпринимательской деятельности, поскольку Корьевкин занимал пост гендиректора и председателя МИА-банка. Защита Корьевкина указывает, что с Захарченко знаком он не был и никогда с ним не встречался, а трудоустройство Захарченко в банк оформил "по прямому указанию руководства в лице департамента имущества Москвы" и не имел от этого какой-либо материальной выгоды.

Захарченко-старший был принят на работу в МИА-банк летом 2014 года для развития межбанковского сотрудничества и на условии свободного графика работы. Уволен он был после появления в СМИ информации об аресте его сына — полковника МВД Дмитрия Захарченко, но официальная причина увольнения — прогулы. Ему вменяется фиктивное трудоустройство и получение зарплаты на общую сумму около 4 миллионов рублей.