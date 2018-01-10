Суд в Иркутске продолжил рассмотрение дела об отравлении "Боярышником"

ИРКУТСК, 10 янв – РИА Новости. Рассмотрение дела о гибели восьми человек от употребления концентрата "Боярышник" продолжилось в Свердловском районном суде Иркутска, суд продолжает опрос свидетелей, сообщил РИА Новости представитель райсуда.

В декабре 2016 года в Иркутской области объявлялся режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым отравлением концентратом для принятия ванн "Боярышник", при изготовлении которого вместо этилового спирта использовался метиловый.

Первое уголовное дело по фактам отравления рассматривается в Свердловском районном суде Иркутска. На скамье подсудимых две женщины – владелица и продавец торгового павильона, расположенного на территории Академгородка. От "Боярышника", купленного в этой торговой точке, скончались восемь человек. Женщины обвиняются в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору, повлекшем по неосторожности смерть потребителей. Максимальное наказание по данной статье 10 лет лишения свободы.

Первые два заседания по данному делу проводились в особом порядке. Затем было принято решение о рассмотрении материалов в общем порядке. На предыдущем заседании 28 декабря был начат опрос свидетелей и потерпевших.

"Все последующие заседания будут проводиться в общем порядке. Сегодня суд продолжает опрос свидетелей", — рассказал представитель суда.

Особый порядок предполагал рассмотрение дела с учетом смягчающих обстоятельств — обе женщины активно сотрудничали со следствием, признают свою вину и имеют несовершеннолетних детей. При особом порядке рассмотрения максимальное наказание по предъявленной статье составляет 4,5 года лишения свободы.

В результате отравления в Иркутске от "Боярышника" в декабре 2016 года и январе 2017 года скончались 76 человек. По подозрению в производстве, распространении и хранении концентрата были задержаны собственники павильонов, продавцы и производители суррогата.