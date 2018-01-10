Иркутский суд огласил обвинение "ангарскому маньяку"

ИРКУТСК, 10 янв – РИА Новости. В Иркутском областном суде продолжилось рассмотрение уголовного дела "ангарского маньяка" Михаила Попкова, в среду ему было оглашено обвинение, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы суда.

"Сегодня Михаилу Попкову оглашено обвинение. Следующее судебное заседание состоится 15 января, оно будет проходить в закрытом режиме", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя Ангарска Михаила Попкова. Бывший милиционер три года назад уже был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. За данные преступления он осужден в январе 2015 года на пожизненный срок.

После вынесения приговора Попков признался еще в 60 преступлениях, среди которых 59 убийств и одно покушение на убийство. Расследование было продолжено в рамках нового уголовного дела, к рассмотрению которого суд приступил 28 декабря 2017 года. Тогда было решено проводить процесс в частично закрытом режиме.