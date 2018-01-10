В Оренбургской области двухлетняя девочка замерзла насмерть во дворе дома

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Двухлетняя девочка, оставленная без присмотра, замерзла насмерть в Сорочинске Оренбургской области, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СУ СК РФ по Оренбургской области.
Сообщается, что мать девочки оставила двоих малолетних детей двух и пяти лет дома без присмотра и ушла к соседям на 1,5 часа, а после возвращение нашла свою дочь во дворе дома без верхней одежды.
В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка деятельности органов системы профилактики, а также следствием будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению преступления.